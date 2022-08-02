Головкин: Победа над Альваресом будет самой крупной в моей карьере

Геннадий Головкин. Фото: ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал третий поединок с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на Las-Vegas Review Journal.

По словам 40-летнего казахстанского боксера, победа над Канело в третьем бою станет самой крупной в карьере.

"Прошло много времени с тех пор, как мы провели последний бой. Теперь мы совсем другие бойцы. Это правильный подход, ведь мы должны двигаться дальше. Не надо оглядываться на наши прежние встречи и тренироваться с этой идеей. Это другой поединок.

Будет непростой бой. Сауль Альварес - чемпион, у него четыре титула. Возможно, он лучший боец в своей весовой категории. Я впервые поднимаюсь в весе, и бьюсь с лучшим бойцом этого дивизиона.

Победа над ним будет самой крупной в моей карьере. Это было бы лучшее, что случилось со мной", - заявил Головкин.

Напомним, что третий поединок между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1981395-golovkin-pobeda-nad-alvaresom-budet-samoy-krupnoy-v-moey-karere/