Сауль Альварес: Головкин притворяется хорошим парнем

Сауль Альварес. Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес жестко высказался в адрес казахстанца Геннадия Головкина, передает сайт Boxingscene.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

На пресс-конференции в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Канело заявил, что Головкин далеко не такой хороший, каким кажется.

"Головкин - это два разных человека. Он притворяется хорошим парнем, но это не так. За спиной он наговорил много плохого обо мне. Не надо притворяться, будь мужчиной и говори то, что хочешь сказать.

Для меня это уже личное. Я такой, какой есть, и не притворяюсь кем-то другим. Я не говорю журналистам одно, а здесь - другое. Вот почему для меня это принципиальный бой. Жду не дождусь выхода на ринг", - заявил мексиканский боксер.

Напомним, что третий поединок между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975691-saul-alvares-golovkin-pritvoryaetsya-horoshim-parnem/