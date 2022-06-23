Какие гонорары могут получить Головкин и "Канело" за свой третий бой

Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Инсайдер и агент из сферы профессионального бокса Рик Глейзер озвучил вероятные гарантированные гонорары Геннадия Головкина и Сауля Альвареса за проведение третьего боя.

Своим прогнозом эксперт поделился на официальной странице в Twitter.

По его мнению, "трилогия" между Альваресом и GGG по своей значимости превосходит также ожидаемый поединок между полусредневесами Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.

Рик Глейзер заявил, что "Канело" и Головкин получат за третий бой 80 млн долларов США гарантированного гонорара на двоих, в то время как сумму гонораров для пары Спенс - Кроуфорд инсайдер оценил в 30 млн долларов.

Напомним, что 23 мая Альварес официально объявил о третьем бое с GGG. На следующий день Головкин подтвердил его слова.

Бой должен состояться 17 сентября текущего года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975463-kakie-gonorary-mogut-poluchit-golovkin-i-kanelo-za-svoy-tretiy-boy/