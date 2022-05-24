Головкин объявил дату третьего боя с Альваресом

Геннадий Головкин. Фото: Philip Fong/AFP via Getty Images

Казахстанский боксер Геннадий Головкин озвучил официальную дату боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Предстоящий бой станет третьей встречей боксеров на ринге.

Бой GGG против "Канело" пройдет 17 сентября этого года. Об этом казахстанец сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте.

"Надеюсь, увидимся 17 сентября", – написал он.

Напомним, что вчера Сауль Альварес также официально подтвердил, что следующий бой проведет против казахстанца Геннадия Головкина в сентябре.

Ранее Альварес и Головкин уже провели два очных поединка, в первом из которых была зафиксирована ничья, а во втором – решением судей победил мексиканец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970862-golovkin-obyavil-datu-boya-s-alvaresom/