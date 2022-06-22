Названо место проведения третьего боя между Головкиным и "Канело"

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн назвал место проведения долгожданного третьего поединка между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и его соперником из Мексики "Канело" Альваресом.

Как пишет Sports.kz со слов промоутера, соперники встретятся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Отметим, что именно там состоялись предыдущие два поединка Головкина и Альвареса, первый из которых закончился ничьей, а второй - победой "Канело" решением судей.

О проведении третьего поединка c GGG "Канело" официально объявил 23 мая. На следующий день после этого информацию подтвердил сам Геннадий Головкин.

"Трилогия" должна состояться 17 сентября этого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975132-nazvano-mesto-provedeniya-tretego-boya-mezhdu-golovkinym-i-kanelo/