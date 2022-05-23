Альварес официально объявил о третьем бое с Головкиным (видео)

Канело и Головкин. Фото: Getty Images / Ethan Miller / Staff

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес заявил, что следующий бой проведет против казахстанца Геннадия Головкина, передает NUR.KZ.

Об этом Канело сообщил на встрече с журналистами. Ожидается, что третий бой между боксерами состоится в сентябре текущего года.

"Да, в ближайшее время мы объявим о сентябрьском поединке. Конечно, он будет против Головкина, потому что у нас уже было это соглашение. Также я снова буду драться с Биволом, но позже", - цитирует слова Канело ESPN Nockout.

Напомним, что Канело и Головкин провели два очных поединка: в первом бою была зафиксирована ничья, во втором решением судей победил мексиканец.

В последнем поединке Сауль Альварес потерпел неожиданное поражение от Дмитрия Бивола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970671-alvares-ofitsialno-obyavil-o-tretem-boe-s-golovkinym-video/