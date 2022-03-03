Канело - о трилогии с Головкиным: Да, мы заключили сделку

Сауль Альварес. Фото: JOHN GURZINSKI/AFP via Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным состоится, передает NUR.KZ.

Ранее появилась информация, что Канело подписал контракт с DAZN на два боя: с Дмитрием Биволом (7 мая) и Геннадием Головкиным (17 сентября).

На сегодняшней пресс-конференции в Сан-Диего у Канело спросили про третий поединок с GGG.

"Да, мы заключили сделку. Они (DAZN) хотели бой с Головкиным. Почему нет? Все ведь хотят увидеть нашу трилогию. Для меня это все еще принципиальный поединок. Он говорил много плохого обо мне. Надеюсь, он выиграет следующий бой (против Риота Мурата 9 апреля). Но не будем забегать вперед. 7 мая меня ждет трудный поединок против Бивола" - приводит слова Канело сайт Boxingnews24.com.

Напомним, что Головкин и Альварес бились дважды: в первом бою была зафиксирована ничья, во втором победу одержал мексиканский боксер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1959159-kanelo-o-trilogii-s-golovkinym-da-my-zaklyuchili-sdelku/