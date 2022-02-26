Определена дата трилогии Сауль Альварес – Геннадий Головкин

Канело - Головкин. Фото: Al Bello/Getty Images

Третий бой между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным состоится 17 сентября 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Чемпион мира в четырех дивизионах Сауль Альварес подписал контракт с DAZN (стриминг-сервис) на два боя: с россиянином Дмитрием Биволом (7 мая) и казахстанцем Геннадием Головкиным (17 сентября).

Ожидается, что за эти два боя Канело заработает порядка 100 млн долларов.

Отметим, что Альварес официально анонсировал поединок с Биволом. Бой пройдет в полутяжелом весе. На кону будет стоять титул WBA, который принадлежит Дмитрию.

Второй бой Сауль проведет 17 сентября против Геннадия Головкина. Встреча состоится в рамках суперсреднего веса. В этом поединке мексиканец будет защищать свои чемпионские пояса: WBC, WBA, WBO и IBF.

Но сперва казахстанскому боксеру необходимо победить японца Риота Мурату, бой с которым должен состояться весной этого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1958150-opredelena-data-trilogii-saul-alvares-gennadiy-golovkin/