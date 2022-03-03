Боксеры Канело и Бивол провели дуэль взглядов

Сауль Альварес и Дмитрий Бивол. Фото: boxingscene.com

В Сан-Диего прошла пресс-конференция с участием мексиканца Сауля Альвареса и россиянина Дмитрия Бивола, передает NUR.KZ.

Напомним, что поединок между боксерами состоится 7 мая. Бой пройдет в рамках полутяжелого дивизиона. На кону будет стоять чемпионский титул WBA, который принадлежит Биволу.

Сегодня боксеры впервые встретились лицом к лицу и провели пресс-конференцию.

Отметим, что для Канело это будет второй бой в полутяжелом дивизионе: в 2019 году он победил другого россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO.

В прошлом году Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Бивол же с 2017 года владеет поясом WBA. В профессионалах Дмитрий идет без поражений, одержав 19 побед (11 нокаутом).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1959132-boksery-kanelo-i-bivol-proveli-duel-vzglyadov/