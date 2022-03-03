"Увидимся в Японии": Головкин официально объявил дату поединка с Муратой

Головкин - Мурата. Фото: allboxing.ru

Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин официально анонсировал свой следующий поединок, передает NUR.KZ.

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин проведет бой против обладателя титула WBA Super Риота Мураты 9 апреля в Японии. Об этом казахстанский боксер сообщил на своей странице в Instagram.

"Увидимся в Японии 9 апреля" - написал GGG.

Отметим, что изначально этот поединок планировался на 29 декабря прошлого года. Но из-за нового штамма коронавируса бой был перенесен.

К слову, Геннадий Головкин уже начал проводить спарринги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1959032-uvidimsya-v-yaponii-golovkin-ofitsialno-obyavil-datu-poedinka-s-muratoy/