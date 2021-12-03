Бой Головкин-Мурата перенесли, заявил инсайдер

Геннадий Головкин. Фото: GettyImages/ Sarah Stier / Stringer

Инсайдер ESPN Майк Коппинджер заявил о переносе боя Геннадия Головкина и Риоты Мураты, который был запланирован на 29 декабря.

Причиной переноса объединительного поединка является закрытие границ Японии для иностранных визитов из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом инсайдер написал в своем Twitter.

"Источники: бой GGG — Риота Мурата переносится из-за новых ковидных ограничений в Японии, которые запрещают въезд иностранцам в связи с вариантом "омикрон". Объединение титулов в среднем весе было запланировано на 29 декабря в Сайтаме на DAZN. Бой пройдет в Японии в следующем году", - сообщил он.

Как пишет Sports.kz, сторона Головкина пыталась добиться от японского правительства исключения на въезд в страну, однако получила отказ. Корреспонденты отметили, что к тому моменту казахстанец уже несколько недель готовился к поединку в штате Флорида.

Также мнением о срыве поединка поделился журналист Badlefthook.com Скотт Крайст.

"Майк Коппинджер сообщил эту новость на ESPN и сказал, что новым планом является перенос поединка на 2022 год. Но очевидно, что на данный момент эта задумка висит в воздухе, потому что на самом деле никто не знает, какие ограничения на поездки мы увидим по всему миру", - цитирует издание.

Напомним, что недавно был озвучен бюджет боя Головкин Мурата. Также мы писали, что после появления омикрон-штамма Япония отменила соревнования из-за угрозы его распространения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1945105-boy-golovkin-murata-perenesli-zayavil-insayder/