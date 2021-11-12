Головкин официально анонсировал поединок за 3 чемпионских титула

Геннадий Головкин. Фото: instagram.com/gggboxing

Чемпион мира по версии IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин официально анонсировал поединок с японским боксером Риотой Муратой.

Постер поединка появился в Instragram казахстанского спортсмена.

"Большая драма в Японии. Увидимся 29 декабря", - подписал Головкин. Также под публикацией GGG оставил надпись на японском языке.

На кону будут стоят 3 чемпионских пояса - Головкин владеет титулами IBO и IBF, а Мурата - WBA Super.

Как пишет Sports.kz, объединительный поединок должен пройти в Сайтаме (Япония) 29 декабря. Его будет транслировать сервис DAZN.

"Я очень рад привезти Big Drama Show в Японию, страну, где бокс очень популярен. Риота Мурата всегда был выдающимся чемпионом. Это будет особенный вечер, когда мы встретимся на ринге, чтобы объединить наши титулы. Мы собираемся подарить фанатам великолепный бой", - прокомментировал GGG предстоящий поединок.

Напомним, что в октябре Геннадий Головкин возобновил тренировки. Не так давно со-промоутер GGG Эдди Хирн поделился мнением относительно поединка между Головкиным и Муратой. По словам менеджера, казахстанец сам пожелал встереться с японским чемпионом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1941817-golovkin-anonsiroval-poedinok-za-3-chempionskih-titula/