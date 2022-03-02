Головкин начал проводить спарринги перед боем с Муратой

Геннадий Головкин. Фото: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин готовится к возвращению на ринг, передает NUR.KZ.

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе уже начал проводить спарринги. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Первый день спарринг-сессий завершен, продолжаем работать" - написал Головкин.

Напомним, что следующий бой Геннадий проведет против японца Риота Мураты. Как сообщил источник, поединок между боксерами запланирован на 9 апреля в Сайтаме (Япония).

Интересно, что последний свой бой казахстанец провел в декабре 2020 года, а Мурата - в декабре 2019-го.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1958901-golovkin-nachal-provodit-sparringi-pered-boem-s-muratoy/