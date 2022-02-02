Боксер Крис Юбэнк-младший: Головкин - номер один в моем списке

Крис Юбэнк-младший. Фото: instagram.com/chriseubankjr

Британский боксер Крис Юбэнк-младший заявил о желании провести бой против казахстанца Геннадия Головкина, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Напомним, что 5 февраля Юбэнк-младший проведет бой против своего соотечественника Лиама Уильямса. Крис уверен, что легко пройдет его, а затем сразится за чемпионский пояс.

"Я хочу драться за титул чемпиона мира. Головкин - номер один в моем списке. Конечно, легче сказать, чем сделать. Вы не можете просто взять и провести бой с таким боксером. Но мы сделаем все, чтобы организовать эту встречу. Я стану обязательным претендентом на титул WBA, так что чемпионской бой вполне реален" - заявил Крис Юбэнк-младший.

Напомним, что Геннадий Головкин в декабре прошлого года должен был встретиться с японцем Риота Муратой. Но поединок был перенесен из-за нового штамма коронавируса. Ожидается, что объединительный бой состоится в апреле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1954195-bokser-kris-yubenk-mladshiy-golovkin-nomer-odin-v-moem-spiske/