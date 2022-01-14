Стала известна новая дата поединка Головкин - Мурата

Головкин - Мурата. Фото: allboxing.ru

Объединительный поединок в среднем весе между чемпионом IBF казахстанцем Геннадием Головкиным и обладателем титула WBA Super японцем Риота Муратой состоится в апреле, пишет сайт RingPolska.

Бой пройдет в японском городе Сайтама. Именно там 29 декабря прошлого года боксеры должны были встретиться, но из-за нового штамма коронавируса бой был перенесен.

Сообщается, что сторона Мураты отправила запрос в местную комиссию бокса о проведении поединка в апреле. Также Головкин согласился снизить численность своей команды до 11 человек и пройти карантин по прибытию в Японию.

Напомним, что Геннадий Головкин не выходил на ринг с декабря 2020 года. Тогда как Риота Мурата не выступал с 2019 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1951255-stala-izvestna-novaya-data-poedinka-golovkin-murata/