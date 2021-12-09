"Победили двух бывших чемпионов мира": боксер Жанибек Алимханулы подвел итоги года

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы поделился планами на следующий год, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Жанибек выложил пост, где подвел итоги года.

"Слава Аллаху, 2021 год получился для нас плодотворным. Победили двух бывших чемпионов мира. Стали обязательным претендентом на титул WBO. Для нас это история. Даст бог, в следующем году возьмем чемпионский пояс и пошумим на весь мир!" - написал Алимханулы.

Напомним, что после победы над французом Хассаном Н`жикамом Алимханулы стал обязательным претендентом на пояс WBO в среднем весе, которым сейчас владеет Деметриус Андраде.

Промоутер американского боксера уже заявил, что они не собираются встречаться с Жанибеком Алимханулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1946191-pobedili-dvuh-byvshih-chempionov-mira-bokser-zhanibek-alimhanuly-podvel-itogi-goda/