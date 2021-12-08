Промоутер Эдди Хирн: Андраде не собирается боксировать с Алимханулы

Деметриус Андраде. Фото: DAZN.COM

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Деметриуса Андраде Эдди Хирн поделился дальнейшими планами своего подопечного, передает NUR.KZ.

По словам британского промоутера, они не собираются соглашаться на обязательную защиту титула WBO против казахстанца Жанибека Алимханулы.

"Мы написали в WBC с просьбой организовать бой двух чемпионов (Чарло и Андраде). Через день мы получаем от WBO обязательного претендента в лице Жанибека Алимханулы, о котором я ранее ничего не слышал.

Никакого неуважения к нему, он - хороший боксер, но кому нужен этот поединок? Мы не собираемся с ним встречаться. Нашим желанием было организовать бой между Чарло и Андраде.

Возможно, Деметриусу теперь придется освободить титул и подняться в суперсредний дивизион" - цитирует слова Эдди Хирна Boxingnews24.com.

Напомним, что не так давно Всемирная боксерская организация (WBO) обязала чемпиона Деметриуса Андраде договориться о поединке с казахстанцем Жанибеком Алимханулы.

Теперь перед американцем стоит выбор - освободить пояс или соглашаться на обязательную защиту титула.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1945977-promouter-eddi-hirn-andrade-ne-sobiraetsya-boksirovat-s-alimhanuly/