Промоутер: Головкин ради боя с "Канело" готов подняться в весовой категории

Сауль Альварес - Геннадий Головкин. Фото: Ethan Miller/Getty Images

Том Леффлер, представляющий интересы казахстанского боксера Геннадия Головкина, повысил вероятность трилогии между GGG и "Канело", сообщают Vesti.kz.

"Поскольку "Канело" является чемпионом в суперсреднем весе, для Геннадия не будет проблемой подняться в этот вес. Он (GGG) всегда говорил, что поднялся бы на дивизион ради большого боя. Он хотел объединить все титулы в средней категории, но если появится вариант большого поединка в 168 фунтах, такого, как бой с "Канело", он поднимется в весе", - сказал промоутер Том Леффлер.

Напомним, ранее Сауль "Канело" Альварес назвал условие, при котором готов провести третий бой с Головкиным. Мексиканец хочет, чтобы казахстанец покинул свою среднюю весовую категорию.

17 ноября тренер и менеджер Альвареса, Эдди Рейносо, назвал место, где, на его взгляд, должен пройти третий бой боксеров, если таковой состоится.

Напомним, ближайший поединок Геннадий Головкин проведет против японца Риоты Мураты. Бой пройдет в Японии 29 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942786-promouter-golovkin-radi-boya-s-kanelo-gotov-podnyatsya-v-vesovoy-kategorii/