Тренер "Канело" назвал условие для третьего боя с Головкиным

Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Тренер и менеджер Сауля "Канело" Альвареса - Эдди Рейносо - заявил, что возможный третий бой с Геннадием Головкиным должен пройти в Мексике, пишет Sports.kz.

"Я бы хотел, чтобы "Канело" подрался с Головкиным в Мексике — в Мехико или Гвадалахаре. Да, хочу, чтобы третий бой состоялся в Мексике. Надеюсь, что мы сможем снова встретиться с GGG. Головкин не смог выиграть в первых двух боях и в декабре сразится с Риотой Муратой. Посмотрим, возможно ли будет это устроить. Провести третий бой "Канело" и GGG в Мексике будет непросто, но я надеюсь, что у нас получится сделать что-то конкретное", — сказал в беседе с мексиканскими репортерами Рейносо.

Однако вероятность трилогии GGG - Канело маловероятна.

"Головкину теперь нужно смириться с тем, что трилогии с "Канело" никогда не будет. Мексиканец никогда больше не будет драться в среднем весе после того, как он проводит бои в первом тяжелом весе, а Головкин не собирался когда-либо подниматься", — считает журналист Ringsidereport.com Гари Уильям.

Кроме того, по мнению другого эксперта, Альварес сознательно избегает встречи с Головкиным.

"Команды не могут выбирать, против кого они хотят играть, исходя из уровня угрозы. Но в боксе это делается именно так, поэтому вы получаете таких чемпионов, как "Канело", который не самый лучший.

Это продуманный матчмейкинг, хитрая уловка, чтобы создать ложное представление о нем как о лучшем. На самом деле "Канело", скорее всего, проиграл бы Андраде, Головкину и Дэвиду Бенавидесу", — уверен один из постоянных авторов американского сайта Boxingnews24.com Шон Джонс.

Напомним, ближайший поединок Геннадий Головкин проведет против японца Риоты Мураты. Бой пройдет в Японии 29 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942738-trener-kanelo-nazval-uslovie-dlya-tretego-boya-s-golovkinym/