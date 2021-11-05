Канело поставил условие Головкину для проведения третьего боя

Канело - Головкин. Фото: Al Bello/Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что готов провести третий бой с Геннадием Головкиным. Однако казахстанец должен выполнить одно условие - покинуть привычную для себя среднюю весовую категорию, пишет Sports.kz.

Сауль "Канело" Альварес дал пресс-конференцию накануне своего боя с Калебом Плантом

Мексиканца спросили о возможности третьего боя против казахстанца Геннадия Головкина.

"Спросите Головкина, готов ли он подняться во второй средний вес? Сам я готов сразиться с кем угодно", — ответил .Канело.

Напомним, первые два поединка между Головкиным и Альваресом прошли в 2017 и 2018 годах. Первый бой завершился вничью, а во втором "Канело" большинством голосов был признан победителем..

7 ноября мексиканец проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе с обладателем титула IBF Калебом Плантом. После этого он намерен четыре раза отбоксировать в 2022 году. Среди возможных соперников Альвареса называются Головкин, Давид Бенавидес, Артур Бетербиев и Джермалл Чарло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940738-kanalo-postavil-uslovie-golovkinu-dlya-provedeniya-tretego-boya/