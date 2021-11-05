Серик Темиржанов отправил в нокдаун кубинца и вышел в финал ЧМ по боксу

Серик Темиржанов. Фото: aiba.org

Казахстанский боксер Серик Темиржанов пробился в финал чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 57 кг Серик в полуфинале соревнований одолел Освеля Гарсию Кабальеро. В первом раунде кубинец побывал в нокдауне.

По итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу Темиржанову (3:2).

Соперником казахстанского боксера в финале станет Джамал Харви из США. Решающий поединок состоится 6 ноября.

Напомним, что ранее в финал чемпионата мира вышли Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг) и Махмуд Сабырхан (до 54 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940662-serik-temirzhanov-otpravil-v-nokdaun-kubintsa-i-vyshel-v-final-chm-po-boksu/