Бронзовый призер ОИ-2020 Сакен Бибосынов вышел в финал чемпионата мира по боксу

Сакен Бибосынов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Сакен Бибосынов пробился в финал чемпионата мира по боксу в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 51 кг Сакен в полуфинале соревнований одолел Танарата Саенгпета из Таиланда. По итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу Бибосынову (4:1).

В финале казахстанский боксер встретится с американцем Роско Хиллом. Решающий поединок состоится 6 ноября.

Напомним, что ранее в финал чемпионата мира вышли Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Махмуд Сабырхан (до 54 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940658-bronzovyy-prizer-oi-2020-saken-bibosynov-vyshel-v-final-chempionata-mira-po-boksu/