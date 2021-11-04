Темиртас Жусупов вышел в финал чемпионата мира по боксу (видео)

Темиртас Жусупов. Фото: aiba.org

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов пробился в финал чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 48 кг Темиртас в полуфинале соревнований одолел Евгения Кормильчика из Беларуси. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Жусупову (5:0).

В финале казахстанский боксер встретится с победителем пары Cахил Алахвердови (Грузия) - Вуттичай Юрачай (Таиланд). Решающий поединок запланирован на 5 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940633-temirtas-zhusupov-vyshel-v-final-chempionata-mira-po-boksu/