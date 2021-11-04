Боксер Махмуд Сабырхан пробился в финал чемпионата мира (видео)

Махмуд Сабырхан. Фото: aiba.org

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан вышел в финал чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 54 кг Махмуд в полуфинале соревнований одолел Акаша Кумара из Индии. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Сабырхану (5:0).

В финале казахстанский боксер встретится с победителем пары Билал Беннама (Франция) - Томоя Цубой (Япония). Решающий поединок запланирован на 5 ноября.

Напомним, что ранее в финал чемпионата мира вышел Темиртас Жусупов (до 48 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940636-bokser-mahmud-sabyrhan-probilsya-v-final-chempionata-mira/