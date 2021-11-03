ЧМ-2021 по боксу: Асланбек Шымбергенов проиграл украинцу и не сумел выйти в полуфинал

Асланбек Шымбергенов: olympic.kz

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов не смог пробиться в 1/2 финала чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 71 кг Асланбек в четвертьфинале соревнований уступил Юрию Захарееву. По итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу украинскому боксеру (2:3).

Следующим соперником Юрия Захареева станет победитель пары Обед Барти-Эль (США) - Сархан Алиев (Азербайджан).

Напомним, что ранее в полуфинал мирового первенства пробились Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг) и Абылайхан Жусупов (до 67 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940222-chm-2021-po-boksu-aslanbek-shymbergenov-proigral-ukraintsu-i-ne-sumel-vyyti-v-polufinal/