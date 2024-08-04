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Знаменосец сборной Казахстана заняла последнее место в забеге на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская легкоатлетка Ольга Сафронова
Ольга Сафронова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская легкоатлетка Ольга Сафронова не смогла напрямую пробиться в полуфинал Олимпиады-2024 в беге на 200 метров, передает корреспондент NUR.KZ.

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Предварительная стадия в этой дисциплине прошла в воскресенье.

Сафронова стартовала в первом забеге и финишировала последней — на седьмой позиции. Спортсменка преодолела дистанцию за 23,58 секунды.

В полуфинал напрямую вышли три сильнейшие легкоатлетки из каждого предварительного забега. Остальные спортсменки получат второй шанс продолжить борьбу за медали через утешительный раунд.

Напомним, Сафронова вместе с боксером Асланбеком Шымбергеновым была знаменосцем сборной Казахстана на церемонии открытия Игр-2024. Для 32-летней бегуньи это четвертая Олимпиада в карьере.

Ранее в финал Игр в Париже пробилась первая чемпионка мира по легкой атлетике из Казахстана Нора Джеруто.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2144292-znamenosec-sbornoy-kazahstana-zanyala-poslednee-mesto-v-zabege-na-olimpiade-2024/

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