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Казахстан на Олимпиаде-2024: единственный отечественный скалолаз нацелен на золото

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Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов
Амир Маймуратов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В понедельник на Олимпиаде-2024 начались соревнования по спортивному скалолазанию. NUR.KZ рассказывает о единственном казахстанце в этом виде, который вступит в борьбу 6 августа.

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Спортивное скалолазание дебютировало в олимпийской программе в Токио-2020. Тогда мужчины и женщины разыграли по одному комплекту медалей — в дисциплине, объединившей в себе боулдеринг, лазание на трудность и лазание на скорость. Казахстанец Ришат Хайбуллин в этом турнире занял 11-е место и не попал в финал.

В Париже-2024 количество комплектов наград выросло вдвое. Теперь лазание на скорость вынесено в отдельную дисциплину, а лазание на трудность и боулдеринг идут вместе. От Казахстана на Олимпиаде выступит только Амир Маймуратов. Он получил лицензию благодаря успешному выступлению на отборочном турнире в Будапеште в июне.

Маймуратов квалифицировался на Игры-2024 в дисциплине "скорость". В этом виде спортсмены стараются подняться по вертикальной трассе за минимальное время. Используется верхняя страховка. На одну попытку атлеты обычно тратят около пяти секунд.

Кратко расскажем и о других дисциплинах. Лазание на трудность также проводится на высоких трассах, где требуется преодолеть максимально возможный участок сложной трассы за определенное время. В боулдеринге высота стены значительно ниже, но трассы тоже сложны, а расположены на них выступы, напоминающие валуны. Необходимо преодолеть как можно больше трасс за наименьшее число попыток.

Соревнования по спортивному скалолазанию на Олимпиаде-2024 принимает скалодром в Ле-Бурже — пригороде Парижа.

Амир Маймуратов (29 лет)

Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов
Амир Маймуратов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Спортивным скалолазанием занимается с 2008 года. Имеет богатый опыт выступлений на крупнейших соревнованиях. На последнем чемпионате мира занял 27-е место, на Азиаде-2022 показал седьмой результат. На отборочном турнире в Будапеште не только получил лицензию в лазании на скорость, но и установил рекорд Казахстана на 15-метровой стене — 4,95 секунды (мировой рекорд — 4,64).

Маймуратов не попадал на пьедестал главных соревнований, но на Олимпиаде входит в расширенный список претендентов на медаль. В мировом рейтинге дисциплины "скорость" казахстанец занимает девятое место. Сам спортсмен в интервью Olympic.kz заявлял, что ставит перед собой задачу взять золото в Париже.

Квалификация с посевом в мужском скоростном скалолазании на Олимпиаде-2024 начнется 6 августа в 16:00 по казахстанскому времени. На этом этапе Маймуратов стартует в седьмом забеге по дорожке "А", его соперником будет иранец Реза Алипур Шеназандифард.

По результатам первой стадии спортсмены будут определены в квалификацию либо в раунд на выбывание. Решающие забеги в этой дисциплине назначены на 8 августа.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144694-kazahstan-na-olimpiade-2024-edinstvennyy-otechestvennyy-skalolaz-nacelen-na-zoloto/

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