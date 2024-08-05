Рекордсменка мира из Украины стала олимпийской чемпионкой в Париже-2024

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на Играх-2024 в прыжках в высоту и впервые стала олимпийской чемпионкой, передает корреспондент NUR.KZ.

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Финал в этой дисциплине состоялся в ночь на понедельник по казахстанскому времени. Решающей высотой в борьбе за золото стали два метра.

Магучих взяла эту планку с первой попытки. Единственной конкуренткой украинки на тот момент осталась Никола Олислагерс. Австралийка покорила высоту 2,00 с третьей попытки.

Следующую планку (2,02) Олислагерс преодолеть не смогла. Таким образом, Магучих обеспечила себе золото.

Украинка тоже не покорила эту высоту с двух попыток. Третью она перенесла на 2,04 метра, но также сбила планку.

В итоге Магучих выиграла золото, Олислагерс — серебро. Бронзу разделили украинка Ирина Геращенко и австралийка Элинор Паттерсон (1,95).

Магучих впервые стала олимпийской чемпионкой. На прошлых Играх в Токио-2020 она взяла бронзу.

Напомним, в июле украинка установила новый мировой рекорд, покорив планку на высоте 2,10 метра.

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