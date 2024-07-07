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Украинская легкоатлетка побила мировой рекорд, который держался почти 40 лет

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP via Getty Images

Украинка Ярослава Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Париже установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту, передает NUR.KZ со ссылкой на World Athletics.

В воскресенье спортсменка выиграла соревнования в столице Франции благодаря успешной попытке на высоту 2,07 метра. Позднее она перенесла планку на 2,10 метра, что на один сантиметр превосходит прошлый мировой рекорд (2,09).

Магучих взяла высоту с первой попытки и обновила лучшее достижение в истории. Ранее мировой рекорд принадлежал болгарке Стефке Костадиновой, которая установила его в 1987 году.

Украинка — действующая чемпионка мира и Европы. Также в активе 22-летней Магучих бронза прошлой Олимпиады в Токио.

Через час после достижения украинки на этапе Бриллиантовой лиги в Париже был установлен еще один мировой рекорд. Двукратная олимпийская чемпионка Фейт Кипьегон, представляющая Кению, показала лучший результат в истории на дистанции 1500 метров, преодолев ее за 3 минуты 49,04 секунды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2130393-ukrainskaya-legkoatletka-pobila-mirovoy-rekord-kotoryy-derzhalsya-chetvert-veka/

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