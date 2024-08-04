Российские теннисистки в нейтральном статусе выиграли серебряную медаль Олимпиады в Париже

Теннисистка-вундеркинд из России Мирра Андреева в дуэте с Дианой Шнайдер уступила в финальном матче парного разряда летней Олимпиады-2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Российская пара, выступавшая в нейтральном статусе, в финале встретилась с итальянками Ясмине Паолини и Сарой Эррани, которые занимают 15-ю и 16-ю позиции в мировом рейтинге в парном разряде. Кроме того, Паолини является пятой ракеткой планеты в одиночном разряде.

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер уступили более опытным оппоненткам на чемпионском тай-брейке. Россиянкам удалось выиграть первый сет со счетом 6:2, вторая часть игры завершилась в пользу итальянок (6:1). Решающий супер-тай-брейк сложился в пользу Паолини и Эррани со счетом 10:7.

Борьба за олимпийское золото длилась один час и 2 минуты. Бронзу в этой дисциплине выиграли испанки Кристина Букса и Сара Соррибес-Тормо.

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