Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш проиграла первую схватку на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш
Камила Берликаш. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представительница сборной Казахстана по дзюдо Камила Берликаш завершила личное выступление на Олимпиаде-2024 в Париже после первой схватки, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Казахстанский пловец Адильбек Мусин завершил выступление на Олимпиаде-2024

Соперницей спортсменки по 1/16 финала в весовой категории свыше 78 килограммов стала монголка Адиясурен Амарсайхан — бронзовая медалистка Азиады-2022, серебряный призер последнего чемпионата Азии.

В основное время схватки дзюдоистки не совершили результативных действий. В борьбе за "золотой балл" Берликаш получила третье предупреждение (сидо), что автоматически привело к поражению через хансоку-маке.

Таким образом, женская сборная Казахстана по дзюдо завершила индивидуальные выступления на Олимпиаде-2024. Однако спортсменкам еще предстоит бороться в командных соревнованиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143669-kazahstanskaya-dzyudoistka-kamila-berlikash-proigrala-pervuyu-shvatku-na-olimpiade-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie