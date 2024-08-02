Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш проиграла первую схватку на Олимпиаде-2024

Представительница сборной Казахстана по дзюдо Камила Берликаш завершила личное выступление на Олимпиаде-2024 в Париже после первой схватки, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперницей спортсменки по 1/16 финала в весовой категории свыше 78 килограммов стала монголка Адиясурен Амарсайхан — бронзовая медалистка Азиады-2022, серебряный призер последнего чемпионата Азии.

В основное время схватки дзюдоистки не совершили результативных действий. В борьбе за "золотой балл" Берликаш получила третье предупреждение (сидо), что автоматически привело к поражению через хансоку-маке.

Таким образом, женская сборная Казахстана по дзюдо завершила индивидуальные выступления на Олимпиаде-2024. Однако спортсменкам еще предстоит бороться в командных соревнованиях.

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