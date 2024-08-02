Казахстанский спортсмен выиграл заезд в академической гребле на Олимпиаде-2024

Единственный представитель Казахстана в академической гребле на Олимпиаде-2024 Владислав Яковлев завершил выступление в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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В пятницу спортсмен выступил в финале E мужских одиночных соревнований на дистанции 2000 метров. В этом заезде оспаривались места с 25-го по 30-е.

Яковлев занял первое место, преодолев дистанцию за 6 минут 59,43 секунды. Он впервые на нынешней Олимпиаде показал время быстрее семи минут.

Таким образом, в итоговом протоколе Игр казахстанец занял 25-е место. Это было его последнее выступление в Париже.

Олимпиада-2024 стала для Яковлева четвертой в карьере. Лучший результат он показал в Токио-2020, где занял 19-ю позицию.

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