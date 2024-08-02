Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский спортсмен выиграл заезд в академической гребле на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский гребец Владислав Яковлев
Владислав Яковлев. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Единственный представитель Казахстана в академической гребле на Олимпиаде-2024 Владислав Яковлев завершил выступление в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Казахстанский пловец Адильбек Мусин завершил выступление на Олимпиаде-2024

В пятницу спортсмен выступил в финале E мужских одиночных соревнований на дистанции 2000 метров. В этом заезде оспаривались места с 25-го по 30-е.

Яковлев занял первое место, преодолев дистанцию за 6 минут 59,43 секунды. Он впервые на нынешней Олимпиаде показал время быстрее семи минут.

Таким образом, в итоговом протоколе Игр казахстанец занял 25-е место. Это было его последнее выступление в Париже.

Олимпиада-2024 стала для Яковлева четвертой в карьере. Лучший результат он показал в Токио-2020, где занял 19-ю позицию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143642-kazahstanskiy-sportsmen-vyigral-zaezd-v-akademicheskoy-greble-na-olimpiade-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie