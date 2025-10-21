Фанаты "Кайрата" почтили память умершего футболиста Диаса Толеу на матче с "Пафосом"

Болельщики "Кайрата" на матч с кипрским "Пафосом" принесли баннер с изображением умершего на прошлой неделе футболиста Диаса Толеу, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанцы почтили память умершего 19-летнего Диаса Толеу и принесли с собой большой баннер с изображением футболиста. Болельщики вывесили большой баннер на секторе активной поддержки впереди всех рядов.

Баннер с изображением Диаса Толеу. Фото: NUR.KZ/Александр Бокулев

Напомним, 16 октября скончался игрок футбольного клуба "Хан-Тенгри" Диас Толеу, который также выступал за "Кайрат". Ему было 19 лет. В КФФ подтвердили факт трагедии - была создана спецкомиссия для официального расследования инцидента.

Позже в клубе озвучили подробности произошедшего. Инцидент произошел во время матча. Врачи не смогли спасти спортсмена.

Позже в УОЗ рассказали о том, что футболиста привезли в больницу в состоянии клинической смерти, спасти Диаса не удалось.

