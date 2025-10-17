Подробности смерти 19-летнего казахстанского футболиста озвучили в клубе

Футбольный клуб "Хан-Тенгри" сообщил подробности трагедии, которая произошла накануне во время матча с "Экибастузом", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФК.

Сообщается, что инцидент произошел во время матча.

"Как и на всех домашних играх, на стадионе дежурила бригада скорой помощи. Игроку была незамедлительно оказана первая медицинская помощь", - говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что карета скорой помощи доставила Диаса в больницу в течение четырех минут, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

"От лица клуба выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким Диаса. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - заявили в ФК.

Кроме того, в "Хан-Тенгри" сообщили, что в Алматы прибыли представители руководства Казахстанской Федерации Футбола во главе с генеральным секретарем Давидом Лорией для участия в расследовании обстоятельств трагической гибели игрока нашего клуба.

"Футбольный клуб "Хан Тенгри" находится в тесном взаимодействии с компетентными органами и Федерацией. В ближайшее время будет собрана специальная комиссия, которая детально изучит все факты, чтобы установить истину и предотвратить подобные трагедии в будущем", - говорится в заявлении ФК.

Расследование пройдет максимально открыто и объективно, пообещали в ФК.

"Просим представителей СМИ и общественности воздержаться от распространения непроверенной информации и дождаться официальных итогов проверки", - призвали в клубе.

Напомним, 16 октября скончался игрок футбольного клуба "Хан-Тенгри" Диас Толеу. Ему было 19 лет. В КФФ подтвердили факт трагедии - была создана спецкомиссия для официального расследования инцидента.

