Подробности смерти 19-летнего казахстанского футболиста озвучили в клубе
Футбольный клуб "Хан-Тенгри" сообщил подробности трагедии, которая произошла накануне во время матча с "Экибастузом", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФК.
Сообщается, что инцидент произошел во время матча.
"Как и на всех домашних играх, на стадионе дежурила бригада скорой помощи. Игроку была незамедлительно оказана первая медицинская помощь", - говорится в заявлении клуба.
Отмечается, что карета скорой помощи доставила Диаса в больницу в течение четырех минут, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
"От лица клуба выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким Диаса. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - заявили в ФК.
Кроме того, в "Хан-Тенгри" сообщили, что в Алматы прибыли представители руководства Казахстанской Федерации Футбола во главе с генеральным секретарем Давидом Лорией для участия в расследовании обстоятельств трагической гибели игрока нашего клуба.
"Футбольный клуб "Хан Тенгри" находится в тесном взаимодействии с компетентными органами и Федерацией. В ближайшее время будет собрана специальная комиссия, которая детально изучит все факты, чтобы установить истину и предотвратить подобные трагедии в будущем", - говорится в заявлении ФК.
Расследование пройдет максимально открыто и объективно, пообещали в ФК.
"Просим представителей СМИ и общественности воздержаться от распространения непроверенной информации и дождаться официальных итогов проверки", - призвали в клубе.
Напомним, 16 октября скончался игрок футбольного клуба "Хан-Тенгри" Диас Толеу. Ему было 19 лет. В КФФ подтвердили факт трагедии - была создана спецкомиссия для официального расследования инцидента.
