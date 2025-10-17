"Пульс и давление отсутствовали": в УОЗ Алматы рассказали о смерти 19-летнего футболиста
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы рассказали о смерти 19-летнего футболиста - парня привезли в состоянии клинической смерти, передает NUR.KZ.
В ведомстве сообщили, что приемное отделение Центральной городской клинической больницы Алматы был доставлен пациент 2006 года рождения в состоянии клинической смерти.
Пациента привезла частная медицинская скорая помощь, дежурившая на месте.
"При поступлении пульс и артериальное давление отсутствовали, зрачки были расширены. Медицинская бригада провела реанимационные мероприятия в течение 30 минут, однако, несмотря на предпринятые меры, восстановить признаки жизни не удалось. Констатирована биологическая смерть", - сообщили в УОЗ.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким умершего", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 октября скончался игрок футбольного клуба "Хан-Тенгри" Диас Толеу. Ему было 19 лет. В КФФ подтвердили факт трагедии - была создана спецкомиссия для официального расследования инцидента.
Сегодня в клубе озвучили подробности произошедшего. Инцидент произошел во время матча. Врачи не смогли спасти спортсмена.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2298282-puls-i-davlenie-otsutstvovali-v-uoz-almaty-rasskazali-o-smerti-19-letnego-futbolista/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах