"Пульс и давление отсутствовали": в УОЗ Алматы рассказали о смерти 19-летнего футболиста

В пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы рассказали о смерти 19-летнего футболиста - парня привезли в состоянии клинической смерти, передает NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что приемное отделение Центральной городской клинической больницы Алматы был доставлен пациент 2006 года рождения в состоянии клинической смерти.

Пациента привезла частная медицинская скорая помощь, дежурившая на месте.

"При поступлении пульс и артериальное давление отсутствовали, зрачки были расширены. Медицинская бригада провела реанимационные мероприятия в течение 30 минут, однако, несмотря на предпринятые меры, восстановить признаки жизни не удалось. Констатирована биологическая смерть", - сообщили в УОЗ.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким умершего", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 октября скончался игрок футбольного клуба "Хан-Тенгри" Диас Толеу. Ему было 19 лет. В КФФ подтвердили факт трагедии - была создана спецкомиссия для официального расследования инцидента.

Сегодня в клубе озвучили подробности произошедшего. Инцидент произошел во время матча. Врачи не смогли спасти спортсмена.

