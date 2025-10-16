Скончался 19-летний казахстанский футболист

16 октября скончался игрок футбольного клуба "Хан-Тенгри" Диас Толеу. Ему было 19 лет. КФФ собирает спецкомиссию для официального расследования инцидента, передает NUR.KZ.

О смерти спортсмена сообщила Казахстанская федерация футбола.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало игрока футбольного клуба "Хан-Тенгри" Диаса Толеу, выступающего в Первой лиге Казахстана.

От имени Казахстанской федерации футбола выражаем искренние соболезнования родным, близким и партнерам по команде. Это невосполнимая утрата для всего казахстанского футбола", - отмечается в сообщении федерации в Instagram.

Отмечается, что генеральный секретарь Давид Лория и руководитель Дирекции по проведению соревнований среди профклубов Бахытжан Пазылхаир срочно вылетают в Алматы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Также, по данным федерации, в ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами.

Пост также опубликован на странице в соцсети ФК "Хан-Тенгри".

"Футбольный клуб "Хан Тәңірі" с глубокой скорбью сообщает, что сегодня внезапно скончался наш игрок Диас Толеу.

От лица клуба выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким. Светлая память о Диасе навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении ФК в Instagram.

Также на днях в Актобе вместе с бабушкой и братом ушел из жизни футболист местной команды Арон Муса, которому было всего 15 лет.

В конце сентября 21-летний Билли Вигар, выступающий за "Чичистер Сити", получил серьезную травму во время недавнего матча - к сожалению, врачи не спасли футболиста.

