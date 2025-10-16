Скончался 19-летний казахстанский футболист
Опубликовано:
16 октября скончался игрок футбольного клуба "Хан-Тенгри" Диас Толеу. Ему было 19 лет. КФФ собирает спецкомиссию для официального расследования инцидента, передает NUR.KZ.
О смерти спортсмена сообщила Казахстанская федерация футбола.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало игрока футбольного клуба "Хан-Тенгри" Диаса Толеу, выступающего в Первой лиге Казахстана.
От имени Казахстанской федерации футбола выражаем искренние соболезнования родным, близким и партнерам по команде. Это невосполнимая утрата для всего казахстанского футбола", - отмечается в сообщении федерации в Instagram.
Отмечается, что генеральный секретарь Давид Лория и руководитель Дирекции по проведению соревнований среди профклубов Бахытжан Пазылхаир срочно вылетают в Алматы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Также, по данным федерации, в ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами.
Пост также опубликован на странице в соцсети ФК "Хан-Тенгри".
"Футбольный клуб "Хан Тәңірі" с глубокой скорбью сообщает, что сегодня внезапно скончался наш игрок Диас Толеу.
От лица клуба выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким. Светлая память о Диасе навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении ФК в Instagram.
Также на днях в Актобе вместе с бабушкой и братом ушел из жизни футболист местной команды Арон Муса, которому было всего 15 лет.
В конце сентября 21-летний Билли Вигар, выступающий за "Чичистер Сити", получил серьезную травму во время недавнего матча - к сожалению, врачи не спасли футболиста.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2298117-19-letniy-napadayushchiy-han-tengri-dias-toleu-skonchalsya-vo-vremya-matcha/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах