Анарбеков и Сатпаев вошли в стартовый состав "Кайрата" на матч с "Пафосом" в Лиге чемпионов

Футбольные клубы "Кайрат" и "Пафос" объявили стартовые составы на очный матч общего этапа Лиги чемпионов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Встреча третьего тура общего этапа главного еврокубка пройдет на Центральном стадионе Алматы и начнется в 21:45. С капитанской повязкой "Кайрат" на поле выведет белорусский защитник Александр Мартынович. Команда будет играть в желто-черной форме. Главный тренер хозяев — казахстанец Рафаэль Уразбахтин.
Полностью стартовый состав "Кайрата" выглядит так:
Вратарь: Темирлан Анарбеков (№77);
Защитники: Еркин Тапалов (№20), Александр Мартынович (№14, капитан), Егор Сорокин (№80), Луиш Мата (№3);
Полузащитники: Александр Мрынский (№24), Дан Глейзер (№18), Офри Арад (№15), Валерий Громыко (№55);
Нападающие: Жоржинью (№7), Дастан Сатпаев (№9).
Капитаном "Пафоса" будет португальский полузащитник Пепе. Возглавляет команду испанец Хуан Карлос Карседо.
Полностью стартовый состав "Пафоса" выглядит так:
Вратарь: Неофитос Михаил (№93);
Защитники: Костас Пилеас (№2), Давид Луис (№4), Деррик Лукассен (№23), Бруно (№7);
Полузащитники: Иван Шуньич (№26), Пепе (№88, капитан), Влад Драгомир (№30);
Нападающие: Мислав Оршич (№17), Домингуш Кина (№8), Жоау Коррейя (№77).
Ранее мы рассказывали о турнирном положении команд и источниках прямых трансляций матча.
