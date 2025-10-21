Анарбеков и Сатпаев вошли в стартовый состав "Кайрата" на матч с "Пафосом" в Лиге чемпионов

Футбольные клубы "Кайрат" и "Пафос" объявили стартовые составы на очный матч общего этапа Лиги чемпионов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Встреча третьего тура общего этапа главного еврокубка пройдет на Центральном стадионе Алматы и начнется в 21:45. С капитанской повязкой "Кайрат" на поле выведет белорусский защитник Александр Мартынович. Команда будет играть в желто-черной форме. Главный тренер хозяев — казахстанец Рафаэль Уразбахтин.

Полностью стартовый состав "Кайрата" выглядит так:

Вратарь: Темирлан Анарбеков (№77);

Защитники: Еркин Тапалов (№20), Александр Мартынович (№14, капитан), Егор Сорокин (№80), Луиш Мата (№3);

Полузащитники: Александр Мрынский (№24), Дан Глейзер (№18), Офри Арад (№15), Валерий Громыко (№55);

Нападающие: Жоржинью (№7), Дастан Сатпаев (№9).

Капитаном "Пафоса" будет португальский полузащитник Пепе. Возглавляет команду испанец Хуан Карлос Карседо.

Полностью стартовый состав "Пафоса" выглядит так:

Вратарь: Неофитос Михаил (№93);

Защитники: Костас Пилеас (№2), Давид Луис (№4), Деррик Лукассен (№23), Бруно (№7);

Полузащитники: Иван Шуньич (№26), Пепе (№88, капитан), Влад Драгомир (№30);

Нападающие: Мислав Оршич (№17), Домингуш Кина (№8), Жоау Коррейя (№77).

