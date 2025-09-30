"Смотрим всем ЖК во дворе": как казахстанцы следили за матчем "Кайрата" за пределами стадиона

Жители всей страны наблюдали за матчем "Кайрата" с мадридским "Реалом" в прямом эфире перед телевизорами и даже во дворах жилых комплексов, передает NUR.KZ.

Жители страны в соцсетях делятся кадрами того, как поддерживали алматинскую команду в матче против испанского "Реала". Так, в Telegram-канале телеканала 24KZ опубликовано видео, как жильцы жилого комплекса совместно смотрят матч на территории спортивной площадки.

За матчем наблюдают даже домашние животные.

Конечно, внимание многих болельщиков приковано к одному из самых популярных футболистов планеты - Килиану Мбаппе.

А юные болельщики так расстроились первому голу "Реала", что дали волю слезам.

В целом, матч привлек внимание всей страны и позволил семьям собраться за одним дастарханом.

