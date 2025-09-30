Мбаппе назван лучшим игроком исторического матча "Кайрата" с "Реалом"

Футболист "Реала" Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик в матче против алматинского "Кайрата", признан лучшим игроком сегодняшнего противостояния, передает NUR.KZ.

Как мы сообщали ранее, футболисты "Кайрата" потерпели домашнее поражение от испанского "Реала" в матче Лиги чемпионов УЕФА. Матч прошел на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 5:0 в пользу гостей.

Футболист Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик и забил первые три гола в ворота команды из Алматы, был признан лучшим игроком сегодняшнего противостояния.

После матча вклад французского нападающего в успехи "Реала" отметил главный тренер мадридцев Хаби Алонсо.

