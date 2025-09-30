"Однушки" за 35 тыс. тенге": цены на жилье и гостиницы взлетели в Алматы из-за матча "Кайрата" с "Реалом"

Из-за матча "Кайрата" и "Реала" гостиницы Алматы оказались переполнены, а цены на жилье взлетели. Это не помешало болельщикам выкупить даже дорогие варианты, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, в самом крупном городе страны резко вырос спрос на гостиничные номера. Цены взмыли вверх на 20, а то и на 40%. Но иностранцев резкое подорожание не пугает. Туристы заполнили отели на 80%.

"Это нормальная практика из гостиничного бизнеса: когда происходят большие события, цены на номерной фонд возрастают. В настоящий момент в городе Алматы крайне проблематично найти себе номер в крупных отелях, потому что они все были заранее выкуплены. В настоящий момент гостиницы завышают стоимость.

Здесь начинается: кто-то совсем не завышает, он уже продал свои номера. А кто-то завышает на 15-20, а то и на 40%", - объяснила замдиректора Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов: Татьяна Ходоровская.

Самые предусмотрительные начали бронировать номера за месяц вперед. Выбирали гостиницы в центре города, ближе к стадиону. Но есть и те, кто прибыл в день матча. Им пришлось изрядно постараться, чтобы найти свободные места в отелях.

"На период этого матча все гостиницы города были полностью забронированы, фактически на 100%. Это затронуло три дня: сам день игры, а также день до и день после матча. Команда "Реал" заняла один отель целиком, а болельщики разместились в других", - сказал Ибрагим Чилик, генеральный менеджер отеля.

В день матча владельцы гостиниц, которые расположены в центре города, подняли цены на 50%. Номер категории "люкс" со всеми удобствами сегодня утром стоил уже 230 тыс. Улучшенный вариант "стандарта" - 190 тысяч. И, несмотря на высокие цены, футбольные фанаты моментально разобрали их.

Номера категории "Стандарт" посетители начали бронировать за две недели вперед. Футбольных фанатов не остановила даже его стоимость - 180 тыс. тенге. Цены подняли почти в два раза.

Остальным иностранцам ничего не оставалось, как искать альтернативные варианты. Например, съёмные квартиры. Но и на них в последние дни спрос резко вырос. Риелторы говорят, гости предпочитают однокомнатное жильё. Собственники воспользовались ситуацией и взвинтили цены почти в два раза. Теперь суточная аренда "однушки" стоит 35 тыс.

"Подорожала аренда посуточных квартир. Выросла практически, можно сказать, в два раза. Если однокомнатную квартиру в Алматы, в зависимости от районов - это 15-20 тысяч тенге, то на сегодняшний день мы заметили, что варьируется, от 30-35 тысяч тенге уже сдают", - добавил риэлтор Азамат Турсынбек.

Ранее футбольные клубы "Кайрат" и "Реал" объявили стартовые составы на очный матч общего этапа Лиги чемпионов.

Также мы рассказывали о турнирном положении команд и источниках прямых трансляций матча.

