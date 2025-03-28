Семь казахстанских футбольных клубов хотят передать в частные руки

В Казахстане выбрали 461 субъект, предлагаемый к передаче в конкурентную среду, в данном списке оказались семь футбольных клубов, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

По данным Агентства по защите и конкуренции РК, Национальный офис по приватизации сформировал перечень субъектов квазигосударственного сектора, подлежащих приватизации. В итоге был выбран 461 субъект, предлагаемых к передаче в конкурентную среду.

"Сформированный пул предприятий будет направлен на Высший совет по реформам, после чего включен в Комплексный план приватизации. Завершением этой работы будет мониторинг хода приватизации до конца 2028 года", - сообщил председатель АЗРК Марат Омаров.

По отраслям данные субъекты распределили так: ТЭК - 200; промышленность и индустрия - 20; АПК - 147; СМИ, транспорт и связь - 14; социальная сфера - 76; сфера финансовых рынков - 4. В этот перечень вошли 8 организаций технического и профессионального образования акимата Западно-Казахстанской области, которые предлагается передать в доверительное без права выкупа, Кроме того, в списке указан лечебно-реабилитационный комплекс "Сарыагаш" акимата Туркестанской области.

"Также предлагается приватизировать 7 футбольных клубов, что соответствует позиции главы государства Касым-Жомарта Токаева, который на IV Национальном курултае подчеркнул важность их коммерциализации и самостоятельного финансирования без зависимости от областных бюджетов", - сказано в сообщении.

В АЗРК напомнили, что вспомогательная роль государства необходима только в тех сферах, где "частный рынок отсутствует или не справляется с выполнением своих функций". Также в агентстве уточнили, что государство должно выйти из сектора, "как только в нем появились частные игроки".

Напомним, в марте текущего года Касым-Жомарт Токаев на IV Национальном курултае в Бурабае призвал предпринимателей "посмотреть на клубный футбол как на бизнес".

"Клубы не должны полагаться только на областные бюджеты, нужно учиться зарабатывать самим, как это происходит во всем мире.

Поэтому призываю предпринимателей посмотреть на клубный футбол как на бизнес. Мировой опыт показывает, что без приватизации дело не сдвинется с места. Если клубы будут частными, то они получат право приглашать иностранных спортсменов", - сказал Токаев.

Кроме того, накануне приняли поправки, которые запрещают финансирование иностранных спортсменов за счет госбюджета.

Добавим, что летом 2024 года Токаев на встрече с призерами Олимпиады-2024 высказался о том, что несмотря на увеличение финансирования спорта, должных результатов стране это пока не приносит.

"Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат", - сказал президент.