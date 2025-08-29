Только футбол: фанаты "Кайрата" предложили запретить любые концерты на стадионе в Алматы

Фанаты алматинского ФК "Кайрат" предложили запретить проведение на Центральном стадионе города любых мероприятий, не имеющих отношения к футболу, передает NUR.KZ.

Данное обращение было опубликовано на странице объединения болельщиков "Кайрата" под названием "Alatau Fans" в Instagram. По их мнению, нужно прекратить проведение на Центральном стадионе города "любых мероприятий, не имеющих отношения к футболу".

Болельщики признались, что обратились к общественности на фоне бурных обсуждений об отмене концерта Макса Коржа в Алматы. По их мнению, сейчас важно сохранить стадион в идеальном состоянии для предстоящих игр.

"Команда должна готовиться в условиях, которые соответствуют международным стандартам. Массовые концерты и иные посторонние мероприятия наносят ущерб газону и снижают качество подготовки", - сказано в публикации.

По их мнению, нужно расставить приоритеты, ведь речь идет об имидже страны, а концерты "можно провести и в других местах".

"Мы, болельщики "Кайрата", просим администрацию города Алматы и соответствующие учреждения прекратить проведение концертов и других нефутбольных мероприятий на Центральном стадионе. Арена должна быть сохранена как современная спортивная площадка, предназначенная только для проведения спортивных соревнований. Наша общая обязанность - защитить поле!" - заявили поклонники футбола.

Напомним, вчера состоялась жеребьевка общего этапа главного еврокубка. "Кайрат" узнал восемь соперников, с которыми проведет по четыре домашних и гостевых матча. В Сети публиковали кадры с реакцией игроков "Кайрата" на итоги жеребьевки в групповом этапе Лиги чемпионов. Игроки обрадовались будущему матчу с мадридским "Реалом".

Также сообщалось, что концерт популярного исполнителя Макса Коржа, запланированный на 6 сентября на Центральном стадионе Алматы, не состоится.

