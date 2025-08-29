"Интер" мемом с собакой отреагировал на предстоящий матч с "Кайратом" в Лиге чемпионов
Пресс-служба итальянского "Интера" с юмором отреагировала на итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.
Жеребьевка основной сетки главного еврокубка прошла в четверг. "Интеру" выпало провести один из матчей против казахстанского "Кайрата" — самой восточной команды, когда-либо квалифицировавшейся в Лигу чемпионов.
Однако для миланцев эта встреча станет домашней. Мемом с собакой они обыграли данный факт, пошутив над "угрозой" дальнего выезда в Алматы.
Напомним, по итогам жеребьевки из первой корзины "Кайрату" также достался испанский "Реал", но для мадридцев матч будет выездным. Также в Алматы сыграют бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" (Пирей) и кипрский "Пафос". "Кайрату" же, помимо "Интера", в гостях встретится с английским "Арсеналом" (Лондон), португальским "Спортингом" (Лиссабон) и датским "Копенгагеном".
Подробности о регламенте общего этапа Лиги чемпионов и его календаре можно узнать в нашем материале.
