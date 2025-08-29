"Кайрат" установит рекорд Лиги чемпионов: подробности
Опубликовано:
Казахстанскому футбольному клубу "Кайрат" предстоит самый длинный путь на матч в истории Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости Спорт.
В четверг состоялась жеребьевка общего этапа главного еврокубка. "Кайрат" узнал восемь соперников, с которыми проведет по четыре домашних и гостевых матча.
Одну из выездных встреч алматинцы сыграют против португальского "Спортинга" в Лиссабоне. Для этого "Кайрату" придется преодолеть более 6900 км в одну сторону.
Предыдущий рекорд дальности был установлен в сезоне 2015/16. Тогда в рамках группового этапа встречались лиссабонская "Бенфика" и "Астана", которые преодолевали примерно по 6100 км в одну сторону.
Добавим, что "Кайрат" — географически самая восточная команда, когда-либо квалифицировавшаяся в Лигу чемпионов. Казахстанский клуб впервые пробился в основную сетку главного еврокубка.
Ранее "угрозу" дальнего выезда в Алматы с помощью мема с собакой высмеяли в итальянском "Интере". С миланским грандом "Кайрат" сыграет в гостях.
Подробности о регламенте общего этапа Лиги чемпионов и его календаре можно узнать в нашем материале.
