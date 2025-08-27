Концерт Макса Коржа в Алматы снова отменили

Концерт популярного исполнителя Макса Коржа, запланированный на 6 сентября на Центральном стадионе Алматы, не состоится, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу дирекции спортивных сооружений города.

Дирекция спортивных сооружений города сообщила, что концерт отменен из-за отсутствия полного пакета разрешительных документов.

"До предполагаемой даты концерта остаются считанные дни, а подготовка Центрального стадиона к проведению мероприятий подобного масштаба требует от 10 до 20 дней. По состоянию на сегодняшний день в адрес Дирекции не были представлены все необходимые документы, которые могли бы служить основанием для заключения договора", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Дирекции в Instagram.

В Дирекции отметили, что регулярные массовые концерты создают нагрузку на газон арены и мешают проведению футбольных матчей. Сейчас стадион сосредоточен на спортивных событиях.

В ближайшее время здесь пройдут ключевые игры, включая матчи футбольного клуба "Кайрат" в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Накануне команда одержала победу над шотландским "Селтиком", и арена должна быть готова к новым вызовам, заявили там.

Отметим, это уже не первая отмена концерта Макса Коржа в Алматы. В 2024 году его выступление также должно было состояться на Центральном стадионе, но его отменили из-за пересечения с футбольными матчами.

"Братики и сестрички! Делали все возможное, чтобы успеть с вами встретиться, но постоянно всплывают матчи, которые не дают достаточного количества дней, чтобы подготовить все к мощному отрыву", - писал артист тогда.

Добавим, что Дирекция спортивных сооружений Алматы - это именно та управляющая компания, которая отвечает за эксплуатацию и развитие Центрального стадиона, а также других крупных спортивных объектов города.

На официальном сайте Дирекции говорится, что "Центральный стадион" - один из ключевых объектов, переданный в ее ведение.

