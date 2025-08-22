В команде возможного соперника Шавката Рахмонова вспомнили про ДТП с его женой

Команда топового полусредневеса UFC Шона Брэди обсудила возможные поединки для своего подопечного, в том числе возможную встречу с Шавкатом Рахмоновым, передает NUR.KZ.

На подкасте в преддверии турнира в Шанхае команда Брэди сообщила, что их боец в настоящий момент ищет для себя поединок, однако у топов полусреднего веса проблемы. Собравшиеся вспомнили, что в семье Шавката Рахмонова случилось несчастье - его супруга попала в аварию.

"Он (Брэди - прим. ред.) готов к бою. Ему нужно подраться. Он просил боя c кем угодно из топ-5. Предлагал Камару Усмана. Насчет Шавката. Вы видели, у него в семье случились проблемы. Насколько я помню, это была авария. Кто еще остался? Есть Иан Гэрри, но он жалуется на деньги и вообще на все что угодно", - заявили в команде Шона.

Стоит отметить, недавно "Спорт Шредингера" сообщил, что все же Шон Брэди может стать следующим соперником Шавката Рахмонова. Официального анонса от UFC еще не было, однако авторы считают, что именно этот бой возглавит ноябрьский турнир в Катаре.

По информации официального сайта UFC, в настоящий момент Шавкат Рахмонов занимает третью строчку рейтинга полусредневесов, Брэди - второй в этом списке.

Американец сумел обойти Рахмнова в рейтинге после победы над бывшим чемпионом Леоном Эдвардсом, став первым, кто заставил британца сдаться. Тем не менее на днях Рахмонов вошел в рейтинг Р4Р, став одним из 15 лучших бойцов в ростере UFC.

Напомним, в конце июля в Жамбылской области случилось ДТП - автомобиль, в котором находились жена и сын Шавката Рахмонова, перевернулся. В результате аварии погибли два человека.

В облздраве сообщали, что Рахмоновых госпитализировали в отделение травматологии с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Их состояние оценивалось как средней тяжести.

В соцсетях писали, что за рулем машины, попавшей в ДТП, находилась жена спортсмена. Однако в полиции не подтверждали эту информацию, сообщив лишь, что ее допросили в качестве свидетеля.

Недавно тренер Шавката высказался о его готовности продолжать карьеру после произошедшего.

"По ситуации с Шавкатом ничего пока не могу сказать определенного. Только одно — Шавкат тренируется и занимается. Конечно же, ситуация очень такая тяжелая… И в психологическом плане настроить себя на работу тоже тяжело. Но Шавкат — это парень с характером", - отметил тренер.

