Шавкат Рахмонов сенсационно вошел в абсолютный рейтинг лучших бойцов UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов вошел в рейтинг P4P лучших файтеров UFC вне зависимости от весовой категории, передает NUR.KZ со ссылкой на команду спортсмена.

Казахстанский боец впервые вошел в рейтинг лучших бойцов промоушена. На данный момент Рахмонов расположился на 15-м месте, сместив с этой позиции экс-чемпиона в легком дивизионе Чарльза Оливейру.

Ранее ни один файтер из Казахстана не добивался такого результата. Что касается полусреднего дивизиона, то здесь "Номад" сохранил за собой третью строчку.

Самый большой скачок совершил боец Хамзат, представляющий ОАЭ. Он в рейтинге P4P взлетел на десять позиций и теперь занимает четвертое место. Напомним, Чимаев в минувший уикенд победил в титульном поединке спортсмена из ЮАР Дрикуса дю Плесси и стал новым чемпионом в среднем весе. Южноафриканец же напротив потерял семь строчек и теперь стал 11-м в списке P4P.

Лидером мужского рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории продолжает оставаться грузин Илия Топурия. Аналогичный женский рейтинг по-прежнему возглавляет кыргызстанка Валентина Шевченко.

