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Американский боец опередил Шавката Рахмонова в рейтинге UFC

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов пропустил американца Шона Брэди в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт лиги.

Представитель США в главном поединке прошлого турнира промоушена победил англичанина Леона Эдварда удушающим приемом в четвертом раунде. Из-за этого бывший чемпион в новой версии рейтинга полусреднего дивизиона потерял две позиции и стал третьим.

Брэди же поднялся с пятого на первое место. Он опередил не только Эдвардса, но и австралийца Джека Деллу Маддалену и нигерийца Камару Усмана, которые теперь занимают пятую и четвертую строчки соответственно. Также американец оказался выше Шавката Рахмонова — казахстанец сохранил вторую позицию.

Чемпионом в полусреднем весе остается американо-палестинский боец Белал Мухаммад. Планируется, что следующий поединок он проведет с Деллой Маддаленой.

Еще один казахстанец Асу Алмабаев сохранил девятое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Лидером мужского рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории остался россиянин Ислам Махачев. При этом в топ-15 pound-for-pound впервые вошел армянин Арман Царукян.

Женский рейтинг лучших бойцов UFC по-прежнему возглавляет представительница Кыргызстана Валентина Шевченко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2230469-amerikanskiy-boec-operedil-shavkata-rahmonova-v-reytinge-ufc/