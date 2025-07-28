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    Спорт

      О состоянии жены и сына Шавката Рахмонова, пострадавших в ДТП, рассказали медики

      Опубликовано:

      Шавкат Рахмонов
      Шавкат Рахмонов. Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

      В управлении здравоохранения Жамбылской области рассказали о состоянии жены и сына Шавката Рахмонова, которые пострадали в аварии, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

      "Рахмоновы госпитализированы в отделение травматологии с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Состояния средней тяжести. Лечение получают согласно клиническим протоколам", - сообщили в управлении.

      Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с места ДТП в Жамбылской области.

      Сообщалось, что водитель Toyota Land Cruiser 200 не справилась с управлением, и внедорожник опрокинулся. В результате аварии погибли два человека, еще двое, в том числе водитель, были госпитализированы.

      В соцсетях писали, что за рулем авто была супруга известного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова. В полиции эту информацию официально не подтверждали - правоохранители не разглашали личные данные тех, кто был в авто.

      Однако известно, что по факту смертельной аварии возбуждено дело по статье 345 УК РК. Ведется расследование.

      Согласно этой статье, нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двоих и более человек наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

      Добавим, что Шавкат Рахмонов - казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в промоушне UFC. На счету казахстанца 19 побед - "Номад" ни разу не проигрывал в карьере.

      В последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2024 года - после срыва титульного поединка ему пришлось сразиться с Йеном Гэрри.

      Отметим, что в апреле прошлого года у супругов Рахмоновых родился четвертый ребенок - в семье три дочери и один сын. Старшему ребенку сейчас 7 лет, младшей - чуть больше года.

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