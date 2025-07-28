Смертельное ДТП "с женой Шавката Рахмонова" прокомментировали в полиции

В Сети появились кадры с места смертельного ДТП в Жамбылской области. В соцсетях пишут, что за рулем машины, попавшей в ДТП, была жена спортсмена Шавката Рахмонова.

Кадры с места ДТП опубликовала Instagram-страница jagdaikz.

По данным авторов поста, авария произошла в Мойынкумском районе Жамбылской области.

"Гулайым Рахмонова с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. На 296 км трассы Алматы - Екатеринбург внедорожник Toyota Land Cruiser перевернулся - она не справилась с управлением.

На месте погибла 39-летняя женщина, еще одна - 35 лет - умерла по дороге в больницу. Рахмонова и ее сын госпитализированы в Шу, их состояние - средней тяжести", - говорится в подписи к посту.

В полиции агентству Kazinform подтвердили информацию о смертельном ДТП в Мойынкумском районе.

Как сообщили в областном ведомстве, водитель Toyota Land Cruiser 200 не справилась с управлением, и внедорожник опрокинулся. В результате аварии погибли два человека, еще двое были госпитализированы.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авто находится на спецстоянке, ведется расследование.

Информацию о том, что за рулем машины была супруга Шавката Рахмонова, в полиции не подтвердили и не опровергли - личные данные погибших и пострадавших в ДТП правоохранители раскрывать не стали.

В команде Рахмонова пока тоже не комментировали информацию из соцсетей.

Отметим, согласно статье 345 УК РК, за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека, предусмотрено уголовное наказание.

Меры наказания распределяются следующим образом:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью - наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

- наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

- наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Добавим, что, согласно данным официального сайта UFC, казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов сейчас занимает третью строчку в полусреднем дивизионе.

На счету казахстанца 19 побед - "Номад" ни разу не проигрывал в карьере.

В последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2024 года - после срыва титульного поединка ему пришлось сразиться с Йеном Гэрри.

Сейчас Шавкат восстанавливается после травмы.

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